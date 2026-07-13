Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг WTA-250, уступив Марии Саккари

Представительница Узбекистана Полина Кудерметова (109-я строчка рейтинга) проиграла в первом круге хардового турнира категории WTA-250 в Афинах гречанке Марии Саккари (37-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 6:7 (1:7). Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.

Во время матча Кудерметова три раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. Саккари смогла сделать три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Соперница Саккари во втором круге турнира определится в матче между немкой Миной Ходжич (334-я строчка рейтинга) и британкой Хэрриет Дарт (152-й номер рейтинга).