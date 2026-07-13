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Полина Кудерметова — Мария Саккари, результат матча 13 июля 2026, счёт: 0:2, 1-й круг турнира WTA-250 в Афинах

Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг WTA-250, уступив Марии Саккари
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Представительница Узбекистана Полина Кудерметова (109-я строчка рейтинга) проиграла в первом круге хардового турнира категории WTA-250 в Афинах гречанке Марии Саккари (37-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 6:7 (1:7). Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.

Афины. 1-й круг
13 июля 2026, понедельник. 19:40 МСК
Полина Кудерметова
109
Узбекистан
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		6 1
6 		7 7
         
Мария Саккари
37
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Во время матча Кудерметова три раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. Саккари смогла сделать три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Соперница Саккари во втором круге турнира определится в матче между немкой Миной Ходжич (334-я строчка рейтинга) и британкой Хэрриет Дарт (152-й номер рейтинга).

Турнирная сетка WTA-250 в Афинах
Календарь WTA-250 в Афинах
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