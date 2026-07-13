Роддик — о поражении Зверева: Синнер — самый неудобный соперник для немца

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 Энди Роддик высказался о поражении немца Александра Зверева в финале Уимблдона-2026 от итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6.

«У каждого игрока есть самый неудобный соперник. И для Александра Зверева, без всяких сомнений, это Янник Синнер.

Всё дело в том, что сильные стороны Зверева идеально подходят Синнеру. Янника не смущает глубина ударов, его не беспокоит бэкхенд Зверева, а скорость мяча на форхенде соперника ему даже нравится — он умеет использовать это в свою пользу.

У Зверева получилось невероятное лето. Думаю, он не может быть счастливее после победы на «Ролан Гаррос». Но давайте смотреть на вещи реально. До этого он ни разу не проходил дальше четвёртого круга Уимблдона, а теперь он сыграл в финале, причём показал хороший теннис и даже выиграл первый сет. Это огромный прогресс.

Означает ли это, что он решил главную проблему своей карьеры — нашёл способ побеждать Янника Синнера? Пока нет. Я так не думаю. Но это была лучшая попытка Зверева. Мне очень понравилось, насколько чётким был его игровой план, даже несмотря на то, что ближе к концу матча он немного отошёл от него. Именно так ему и нужно играть, чтобы у него были шансы против Синнера», – сказал Роддик в эфире ESPN.

Стоит отметить, Синнер ведёт со счётом 11-4 по личным встречам у Зверева, при этом итальянец был сильнее в 10-ти последних очных матчах. В последний раз Зверев побеждал итальянца в четвертьфинале US Open — 2023.