180-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут сообщил о завершении профессиональной карьеры. Спортсмен принял это решение после окончания выставочного турнира в Испании.

«Кубок Короля по теннису стал моим последним турниром в профессиональной карьере. Мне хотелось, чтобы это произошло в Испании и этот знаковый турнир стал идеальным местом для того, чтобы попрощаться.

Спасибо всем, кто был рядом со мной на этом пути, и теннису — за всё, что он мне дал», – написал Баутиста-Агут в социальной сети Х.

За время своей профессиональной карьеры 38-летний Баустиста-Агут выиграл 12 турниров АТР, а также выходил в 1/2 финала на Уимблдоне-2019. В ноябре 2019 года он поднялся на девятую строчку рейтинга АТР, что стало его наивысшей позицией в карьере.