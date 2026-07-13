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Аргентинский теннисист Факундо Багнис дисквалифицирован на 12 месяцев за допинг

Аргентинский теннисист Факундо Багнис дисквалифицирован на 12 месяцев за допинг
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Аргентинский теннисист 36-летний Факундо Багнис сдал положительный тест на гидрохлоротиазид во время квалификации на Открытый чемпионат США в августе 2025 года. Об этом сообщило Международное агентство по честности в теннисе (ITIA).

Хотя временное отстранение за это вещество не является обязательным, Багнис добровольно согласился на него с 18 октября 2025 года на время расследования. В ноябре 2025 года Багнис сообщил ITIA, что выявил загрязнённую добавку как источник запрещённого вещества в своей пробе.

В подтверждение этого объяснения Багнис предоставил подробные записи и документацию, включая копии переписки с врачом, чеки о покупке и независимые экспертные заключения. По медицинским показаниям врач Багниса прописал ему специальную добавку, заверив теннисиста в её безопасности и использовании другими профессиональными спортсменами.

В начале 2026 года ITIA протестировало продукт в независимой лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством. Лаборатория подтвердила наличие запрещённого вещества и признала объяснение Багниса возможным.

ITIA признало, что при данных обстоятельствах нарушение не было преднамеренным. При определении санкции были учтены смягчающие факторы, продемонстрированные Багнисом, и прецеденты по аналогичным делам. В результате игроку было предложено 12-месячное отстранение, которое он принял и отказался от права на слушание в независимом трибунале. Поскольку время, проведённое под временным отстранением, засчитывается, дисквалификация Багниса закончится 17 октября 2026 года.

На время отстранения Багнису запрещено участвовать в матчах, тренировать или посещать любые мероприятия, организованные или санкционированные World Tennis, WTA, ATP, турнирами «Большого шлема» или любой национальной ассоциацией.

Гидрохлоротиазид внесён в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), поскольку его используют как «маскирующего агента». Он увеличивает объём мочи и меняет её состав, что позволяет скрыть следы приёма запрещённых препаратов. Также гидрохлоротиазид используют для быстрого снижения веса.

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