15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Арина Соболенко прилетела в Минск

Видео: Арина Соболенко прилетела в Минск
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прилетела в Минск, Беларусь, со своим женихом Георгиосом Франгулисом.

На выходе из самолёта Соболенко встретили хлебом и солью.

На прошедшем для теннисисток Уимблдоне-2026 Арина Соболенко уступила представительнице Японии Наоми Осаке со счётом 2:6, 6:7 (2:7) в четвёртом круге. Выиграла турнир чешка Линда Носкова.

Георгиос Франгулис является основателем международной сети здорового питания Oakberry. С ним Арина Соболенко состоит в отношениях с весны 2024 года, а в марте 2026 года перед турниром в Майами, США, теннисистка объявила о помолвке.

Материалы по теме
Видео: Янник Синнер и Линда Носкова станцевали вместе на балу чемпионов Уимблдона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android