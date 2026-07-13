Видео: Арина Соболенко прилетела в Минск

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прилетела в Минск, Беларусь, со своим женихом Георгиосом Франгулисом.

На выходе из самолёта Соболенко встретили хлебом и солью.

На прошедшем для теннисисток Уимблдоне-2026 Арина Соболенко уступила представительнице Японии Наоми Осаке со счётом 2:6, 6:7 (2:7) в четвёртом круге. Выиграла турнир чешка Линда Носкова.

Георгиос Франгулис является основателем международной сети здорового питания Oakberry. С ним Арина Соболенко состоит в отношениях с весны 2024 года, а в марте 2026 года перед турниром в Майами, США, теннисистка объявила о помолвке.