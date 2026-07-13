«Было такое необъяснимое ощущение». Шарапова — о любимом воспоминании об Уимблдоне

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём любимом воспоминании, связанном с Уимблдонским турниром.

«Моё любимое воспоминание об Уимблдоне связано с тем временем, когда я приехала сюда на юниорский турнир и покинула его финалисткой. Я проиграла в финале, и у меня было такое необъяснимое ощущение, осознание, что однажды я вернусь. И через какое-то время я в 17-летнем возрасте стояла и держала чемпионский трофей. Это чувство, которое я запомню навсегда», – сказала Шарапова в видео, размещённом на странице британского Vogue в социальных сетях.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м родила сына Тео.

Ранее Шарапова посетила финальные матчи мужского и женского одиночного разрядов Уимблдона-2026.