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«Моя жизнь никак не изменилась». Носкова — о статусе чемпионки Уимблдона-2026

«Моя жизнь никак не изменилась». Носкова — о статусе чемпионки Уимблдона-2026
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Победительница Уимблдона-2026 седьмая ракетка мира Линда Носкова заявила, что её жизнь никак не изменилась после выигранного титула.

«Думаю, что буду вести себя так же, как и раньше. Для меня выигранный Уимблдон не стал шоком, глобально моя жизнь никак не изменилась», – сказала Носкова на пресс-конференции в Праге, Чехия.

Напомним, 11 июля Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову, занимающую шестую строчку рейтинга, в финале Уимблдона-2026 со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Для Носковой трофей Уимблдона – первый титул турнира «Большого шлема». Победа на Уимблдоне подняла теннисистку на пять мест в мировом рейтинге.

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