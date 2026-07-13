«Моя жизнь никак не изменилась». Носкова — о статусе чемпионки Уимблдона-2026

Победительница Уимблдона-2026 седьмая ракетка мира Линда Носкова заявила, что её жизнь никак не изменилась после выигранного титула.

«Думаю, что буду вести себя так же, как и раньше. Для меня выигранный Уимблдон не стал шоком, глобально моя жизнь никак не изменилась», – сказала Носкова на пресс-конференции в Праге, Чехия.

Напомним, 11 июля Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову, занимающую шестую строчку рейтинга, в финале Уимблдона-2026 со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Для Носковой трофей Уимблдона – первый титул турнира «Большого шлема». Победа на Уимблдоне подняла теннисистку на пять мест в мировом рейтинге.