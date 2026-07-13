«Моя жизнь никак не изменилась». Носкова — о статусе чемпионки Уимблдона-2026
Поделиться
Победительница Уимблдона-2026 седьмая ракетка мира Линда Носкова заявила, что её жизнь никак не изменилась после выигранного титула.
«Думаю, что буду вести себя так же, как и раньше. Для меня выигранный Уимблдон не стал шоком, глобально моя жизнь никак не изменилась», – сказала Носкова на пресс-конференции в Праге, Чехия.
Напомним, 11 июля Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову, занимающую шестую строчку рейтинга, в финале Уимблдона-2026 со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|6
12
Линда Носкова
Л. Носкова
Для Носковой трофей Уимблдона – первый титул турнира «Большого шлема». Победа на Уимблдоне подняла теннисистку на пять мест в мировом рейтинге.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июля 2026
-
23:02
-
23:02
-
22:38
-
22:38
-
22:14
-
22:05
-
21:54
-
21:32
-
21:29
-
21:22
-
21:06
-
20:20
-
20:04
-
19:50
-
19:49
-
19:19
-
18:42
-
18:37
-
18:20
-
17:59
-
17:46
-
16:45
-
16:31
-
16:07
-
15:54
-
15:54
-
15:33
-
15:13
-
14:54
-
14:54
-
13:53
-
13:34
-
13:24
-
12:57
-
12:36