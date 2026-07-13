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Турнир WTA-250, Яссы: результаты матчей 13 июля

Турнир WTA-250, Яссы: результаты матчей 13 июля
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Сегодня, 13 июля, в Яссах, Румыния, стартовал розыгрыш грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250, Яссы, Румыния. Результаты матчей 13 июля:

Алина Чараева (Армения) – Виктория Хименес-Касинцева (Румыния) – 6:0, 6:1.

Анна Бондарь (Венгрия, 7) – Сара Соррибес-Тормо (Испания, WC) – 7:5, 6:4;

Надя Подорошка (Аргентина, WC) – Петра Марчинко (Хорватия, 2) – 2:6, 6:3, 4:6;

Клара Бюрель (Франция, WC) – Варвара Лепченко (США, LL) – 2:6, 7:5, 6:3.

Турнир в Яссах проходит с 13 по 19 июля. Действующей победительницей соревнований является румынская теннисистка Ирина Бегу.

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