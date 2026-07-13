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Руседски — о Джоковиче: история показывает, что теннисисты не выигрывают ТБШ в 39 лет

Руседски — о Джоковиче: история показывает, что теннисисты не выигрывают ТБШ в 39 лет
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Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски выразил сомнение в том, что серб Новак Джокович сможет выиграть 25-й титул на турнирах «Большого шлема». На прошедшем Уимблдоне-2026 Джокович уступил в 1/2 финала турнира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Думаю, отсутствие Карлоса Алькараса на этом Уимблдоне стало для него отличной возможностью. Однако, похоже, после марафонского матча с Феликсом Оже-Альяссимом он был сильно измотан физически. У него просто закончились силы, а Синнер в полуфинале сыграл великолепно.

Проблема Новака в том, что теперь даже при отсутствии Алькараса ему приходится подряд обыгрывать двух теннисистов, которые находятся в феноменальной форме. Не уверен, что у него осталось достаточно физических сил. Ментально он по-прежнему на высоте, но ему не хватает энергии, чтобы сделать последний шаг.

Честно говоря, я не знаю, сможет ли он когда-нибудь выиграть свой 25-й турнир «Большого шлема». Думаю, это был его последний реальный шанс. Конечно, пусть продолжает играть — чудеса случаются, и я был бы рад, если бы он доказал обратное, потому что очень его уважаю. Однако история показывает, что теннисисты в возрасте 39 лет и старше не выигрывают турниры «Большого шлема». Он может дойти до полуфинала, возможно, даже до финала, но преодолеть последнее препятствие… Новое поколение окончательно закрепилось на вершине», – приводит слова Руседски Punto De Break.

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