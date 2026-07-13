Турнир WTA-250, Афины: результаты матчей 13 июля
Сегодня, 13 июля, в Афинах, Греция, стартовал розыгрыш хардового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-250, Афины, Греция. Результаты матчей 13 июля:
- Марианна Аргирокастрити (Греция, WC) – Лилли Таггер (Австрия, Q) – 1:6, 1:6;
- Виктория Морвайова (Словакия, Q) – Сара Бейлек (Чехия, пятый номер посева) – 0:6, 5:7;
- Марта Матула (Греция, WC) – Элена Мичич (Австралия, Q) – 5:7, 3:6;
- Чжэн Циньвэнь (Китай) – Джессика Бузас Манейро (Испания, 6) – 7:5, 6:1;
- Магда Линетт (Польша, 8) – Маи Хонтама (Япония, LD) – 4:6, 5:7;
- Валентини Грамматикопулу (Греция, WC) – Алисия Паркс (США) – 6:7 (3:7), 4:6;
- Мина Ходжич (Германия, Q) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 3:6, 6:3, 6:7 (4:7);
- Полина Кудерметова (Узбекистан) – Мария Саккари (Греция, 4) – 0:6, 6:7 (1:7).
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