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Турнир WTA-250, Афины: результаты матчей 13 июля

Турнир WTA-250, Афины: результаты матчей 13 июля
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Сегодня, 13 июля, в Афинах, Греция, стартовал розыгрыш хардового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250, Афины, Греция. Результаты матчей 13 июля:

  • Марианна Аргирокастрити (Греция, WC) – Лилли Таггер (Австрия, Q) – 1:6, 1:6;
  • Виктория Морвайова (Словакия, Q) – Сара Бейлек (Чехия, пятый номер посева) – 0:6, 5:7;
  • Марта Матула (Греция, WC) – Элена Мичич (Австралия, Q) – 5:7, 3:6;
  • Чжэн Циньвэнь (Китай) – Джессика Бузас Манейро (Испания, 6) – 7:5, 6:1;
  • Магда Линетт (Польша, 8) – Маи Хонтама (Япония, LD) – 4:6, 5:7;
  • Валентини Грамматикопулу (Греция, WC) – Алисия Паркс (США) – 6:7 (3:7), 4:6;
  • Мина Ходжич (Германия, Q) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 3:6, 6:3, 6:7 (4:7);
  • Полина Кудерметова (Узбекистан) – Мария Саккари (Греция, 4) – 0:6, 6:7 (1:7).
Турнирная сетка WTA-250 в Афинах
Календарь WTA-250 в Афинах
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