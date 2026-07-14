«Мы оба нервничали». Носкова — о танце с Синнером на Балу чемпионов Уимблдона

Чемпионка Уимблдона-2026, седьмая ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова поделилась впечатлениями от традиционного Бала чемпионов, где после финала станцевала с победителем мужского турнира итальянцем Янником Синнером.

«Сначала мы оба танцевали немного нервно, это было не самое комфортное состояние (улыбается). Мы посмеялись над этим. Бал оказался долгим, поэтому я почти не спала. Платье мне пришлось примерять уже через три часа после окончания финала. Но в целом всё прошло отлично, мне помогало очень много людей», – приводит слова Носковой Idnes.cz.

В финале Уимблдона Носкова обыграла соотечественницу Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3, а Янник Синнер был сильнее немецкого теннисиста Александра Зверева (6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4).