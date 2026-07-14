Виландер — о Звереве: не думаю, что он верил в то, что способен победить Синнера

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер оценил выступление немца Александра Зверева в финале Уимблдона-2026 с итальянцем Янником Синнером. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу итальянца.

«Я думал, что после победы на «Ролан Гаррос» Зверев будет играть более раскованно, но разница всё ещё остаётся. Дело не в физике, а в психологии. Не уверен, что он действительно верил в то, что способен победить Синнера. При этом, думаю, после этого финала разрыв немного сократится, и Саша должен продолжать приближаться к нему в течение как минимум следующих 12 месяцев. Для игрока его уровня Алькарас и Синнер не могут оставаться недосягаемыми вечно», – приводит слова Виландера L’Equipe.