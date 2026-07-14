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Турнир WTA-250 в Яссах: расписание матчей 14 июля

Турнир WTA-250 в Яссах: расписание матчей 14 июля
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Сегодня, 14 июля, в Яссах (Румыния) проходит розыгрыш грунтового турнира WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTА-250. Яссы (Румыния). Первый круг. Расписание матчей 13 июля (время московское):

  • 12:00 — Кайтлин Кеведо (Испания)— Елена-Габриэла Русе (Румыния, 6);
  • 12:00 — Эмилиана Аранго (Колумбия) — Тамара Зиданшек (Словения, LD);
  • 12:00 — Элина Аванесян (Армения, Q) — Мойка Утидзима (Япония);
  • 13:30 — Маря Шериф (Египет) — Далма Галфи (Венгрия);
  • 13:30 — Доминика Шалькова (Чехия) — Алевтина Ибрагимова (Россия, Q)
  • 13:30 — Юлия Путинцева (Казахстан, 9) — Клэр Лю (США, Q)
  • 15:00 — Александра Олейникова (Украина, 3) — Ипек Оз (Турция, LL)
  • 15:00 — Мирьям Булгару (Румыния, WC) — Елена Приданкина (Россия, Q)
  • 16:30 — Панна Удварди (Венгрия, 5) — Лейре Ромеро Гормас (Испания, Q)
  • 17:30 — Паула Бадоса (Испания, WC) — Ангелина Калинина (Украина, 4)
  • 18:00 — Катажина Кава (Польша) — Симона Вальтерт (Швейцария)
  • 19:00 — Илинка Далина Амарьей (Румыния, Q) — Эльза Жакемо (Франция, 8)

Турнир в Яссах проходит с 13 по 19 июля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Румынии Ирина Бегу.

Календарь турнира в Яссах
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