Турнир WTA-250 в Афинах: расписание матчей 14 июля

Сегодня, 14 июля, в Афинах (Греция) продолжится розыгрыш хардового турнира WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTА-250. Афины (Греция). Первый круг. Расписание матчей 14 июля (время московское):

17:30 — Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — Виктория Томова (Болгария);

17:30 — Кароль Монне (Франция) — Ребека Масарова (Швейцария);

17:30 — Аои Ито (Япония, Q) — Алина Корнеева (Россия);

19:00 — Анна Блинкова (Россия) — Александра Саснович (Беларусь);

19:00 — Сапфо Сакеллариди (Греция, WC) — Мирьяна Тона (Италия, LL);

19:30 — Клара Таусон (Дания, 1) — Нао Хибино (Япония, Q);

20:30 — Тереза Валентова (Чехия, 7) — София Костулас (Бельгия);

21:00 — Мария Тимофеева (Узбекистан) — Энн Ли (США, 2).