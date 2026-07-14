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Турнир ATP-250 в Гштааде: расписание матчей 14 июля

Турнир ATP-250 в Гштааде: расписание матчей 14 июля
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Сегодня, 14 июля, продолжится грунтовый турнир категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Первый круг. Расписание 14 июля (время московское):

  • 11:30 - Педро Мартинес-Портеро (Испания) - Янник Ханфман (Германия);
  • 11:30 - Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, 6) - Зденек Коларж (Чехия, LD);
  • 13:00 - Жером Ким (Швейцария, WC) - Дилан Дитрих (Швейцария, Q);
  • 14:30 - Федерико Чина (Италия, Q) - Кентен Алис (Франция);
  • 16:00 — Стефанос Циципас (Греция) — Игнасио Бусе (Перу, 5);
  • 16:00 — Александр Мюллер (Франция) — Александр Бублик (Казахстан);
  • 18:30 - Жайме Фария (Португалия) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC).

Турнир в Гштааде проходит с 13 по 19 июля. Действующий чемпион — казахстанский теннисист Александр Бублик.

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