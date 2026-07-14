Турнир ATP-250 в Бостаде: расписание матчей 14 июля

Сегодня, 14 июля в Бостаде, Швеция состоится второй игровой день грунтового турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей дня.

Теннис. ATP-250, грунт, Бостад. Частичное расписание игрового дня на 14 июля (время – мск)

12:00. Николай Будков Кьер (Норвегия) – Андреа Пеллегрино (Италия).

12:00. Себастьян Офнер (Австрия) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина, 7).

13:30. Далибор Сврчина (Чехия) – Григор Димитров (Болгария, WC).

13:30. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 6) – Таро Дэниэл (Япония, Q).

14:30. Ян Хоински (Великобритания) – Николоз Басилашвили (Грузия).

15:00. Даниэль Альтмайер (Германия) – Юго Гастон (Франция).

15:00. Нуну Боржеш (Португалия, 5) – Моиз Куаме (Франция, WC).

16:30. Макс Далин (Швеция, WC) – Себастьян Баэс (Аргентина, 8).

Полностью с расписанием игрового дня Бостада вы можете ознакомиться на «Чемпионате».