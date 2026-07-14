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Турнир ATP-250 в Бостаде: расписание матчей 14 июля

Турнир ATP-250 в Бостаде: расписание матчей 14 июля
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Сегодня, 14 июля в Бостаде, Швеция состоится второй игровой день грунтового турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей дня.

Теннис. ATP-250, грунт, Бостад. Частичное расписание игрового дня на 14 июля (время – мск)

12:00. Николай Будков Кьер (Норвегия) – Андреа Пеллегрино (Италия).
12:00. Себастьян Офнер (Австрия) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина, 7).
13:30. Далибор Сврчина (Чехия) – Григор Димитров (Болгария, WC).
13:30. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 6) – Таро Дэниэл (Япония, Q).
14:30. Ян Хоински (Великобритания) – Николоз Басилашвили (Грузия).
15:00. Даниэль Альтмайер (Германия) – Юго Гастон (Франция).
15:00. Нуну Боржеш (Португалия, 5) – Моиз Куаме (Франция, WC).
16:30. Макс Далин (Швеция, WC) – Себастьян Баэс (Аргентина, 8).

Полностью с расписанием игрового дня Бостада вы можете ознакомиться на «Чемпионате».

Сетка ATP-250 в Бостаде
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