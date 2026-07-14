Каролина Мухова — теннисистка, сделавшая наибольшее количество виннеров на Уимблдоне-2026

Шестая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова стала игроком, сделавшим наибольшее количество виннеров в женском одиночном разряде на Уимблдоне-2026. На счету Муховой 210 виннеров. Об этом сообщает OptaAce.

Далее по этому показателю идут Линда Носкова (190), Марта Костюк (159), Кори Гауфф (148) и Наоми Осака (133).

В финале Уимблдона-2026 Линда Носкова одолела соотечественницу Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:3). Победа на Уимблдонском турнире стала первой на турнире «Большого шлема» для чешской спортсменки, это второй титул в текущем сезоне. 21 июня Носкова одержала победу на «пятисотнике» в Берлине, где в финале оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, обыграв её со счётом 6:4, 4:6, 6:3.