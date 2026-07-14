Янник Синнер отреагировал на поздравление от Алькараса с титулом на Уимблдоне-2026

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер лично отреагировал на поздравление с победой на Уимблдоне-2026 от семикратного триумфатора мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.

«Спасибо тебе, Карлос», — написал Синнер на своей странице в соцсети, добавив эмодзи «рукопожатие».

На Уимблдоне-2026 Синнеру удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.

Алькарас (прошлогодний финалист и двукратный чемпион турнира) пропускал Уимблдон-2026 из-за травмы правого запястья.