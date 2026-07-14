Янник Синнер отреагировал на поздравление от Алькараса с титулом на Уимблдоне-2026
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер лично отреагировал на поздравление с победой на Уимблдоне-2026 от семикратного триумфатора мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.
«Спасибо тебе, Карлос», — написал Синнер на своей странице в соцсети, добавив эмодзи «рукопожатие».
На Уимблдоне-2026 Синнеру удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
Алькарас (прошлогодний финалист и двукратный чемпион турнира) пропускал Уимблдон-2026 из-за травмы правого запястья.
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