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Янник Синнер отреагировал на поздравление от Алькараса с титулом на Уимблдоне-2026

Янник Синнер отреагировал на поздравление от Алькараса с титулом на Уимблдоне-2026
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер лично отреагировал на поздравление с победой на Уимблдоне-2026 от семикратного триумфатора мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.

«Спасибо тебе, Карлос», — написал Синнер на своей странице в соцсети, добавив эмодзи «рукопожатие».

На Уимблдоне-2026 Синнеру удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Алькарас (прошлогодний финалист и двукратный чемпион турнира) пропускал Уимблдон-2026 из-за травмы правого запястья.

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