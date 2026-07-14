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«Была интрига». Чесноков высказался о финале Синнер — Зверев на Уимблдоне-2026

«Была интрига». Чесноков высказался о финале Синнер — Зверев на Уимблдоне-2026
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на победу итальянца Янника Синнера на Уимблдоне-2026. Синнеру удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Матч был хороший, особенно упорными получились первые два сета. Если брать последние матчи Синнера и Зверева, то обычно Синнер выигрывал довольно легко, а здесь была интрига. Третий и четвёртый сеты он выиграл довольно комфортно.

Начинал турнир Синнер не очень здорово, играл тяжело, но постепенно он набирал форму и в последних матчах играл просто нереально здорово. Он доказал, что на сегодняшний день является номером один в мире», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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