«Была интрига». Чесноков высказался о финале Синнер — Зверев на Уимблдоне-2026

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на победу итальянца Янника Синнера на Уимблдоне-2026. Синнеру удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.

«Матч был хороший, особенно упорными получились первые два сета. Если брать последние матчи Синнера и Зверева, то обычно Синнер выигрывал довольно легко, а здесь была интрига. Третий и четвёртый сеты он выиграл довольно комфортно.

Начинал турнир Синнер не очень здорово, играл тяжело, но постепенно он набирал форму и в последних матчах играл просто нереально здорово. Он доказал, что на сегодняшний день является номером один в мире», — приводит слова Чеснокова ТАСС.