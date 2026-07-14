Янник Синнер — лидер по количеству виннеров на Уимблдоне-2026 среди мужчин

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал игроком, сделавшим наибольшее количество виннеров в мужском одиночном разряде на Уимблдоне-2026. На счету Синнера 323 виннера. Об этом сообщает OptaAce.

Далее по этому показателю идут Ян-Леннард Штруфф (304), Александр Зверев (285), Феликс Оже-Альяссим (245) и Новак Джокович (220).

Яннику Синнеру на Уимблдоне-2026 удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл чемпиона «Ролан Гаррос» — 2026, вторую ракетку мира немца Александра Зверева.