15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — лидер по количеству виннеров на Уимблдоне-2026 среди мужчин

Янник Синнер — лидер по количеству виннеров на Уимблдоне-2026 среди мужчин
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал игроком, сделавшим наибольшее количество виннеров в мужском одиночном разряде на Уимблдоне-2026. На счету Синнера 323 виннера. Об этом сообщает OptaAce.

Далее по этому показателю идут Ян-Леннард Штруфф (304), Александр Зверев (285), Феликс Оже-Альяссим (245) и Новак Джокович (220).

Яннику Синнеру на Уимблдоне-2026 удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл чемпиона «Ролан Гаррос» — 2026, вторую ракетку мира немца Александра Зверева.

Материалы по теме
Синнер получил за победу на Уимблдоне $ 4,8 млн. А за карьеру у него набралось $ 70 млн
Синнер получил за победу на Уимблдоне $ 4,8 млн. А за карьеру у него набралось $ 70 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android