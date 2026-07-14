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Кузнецова поделилась эмоциями от финала Синнер — Зверев на Уимблдоне-2026

Кузнецова поделилась эмоциями от финала Синнер — Зверев на Уимблдоне-2026
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу итальянца Янника Синнера на Уимблдоне-2026. Синнеру удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Финал получился по-настоящему насыщенным: Зверев против Синнера. Красиво, напряжённо и эмоционально! Поздравляем Янника с заслуженной победой. Великолепный и хладнокровный теннис в его исполнении», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Для Синнера титул на Уимблдоне-2026 стал пятым в карьере на мэйджорах.

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