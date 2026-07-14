Кузнецова поделилась эмоциями от финала Синнер — Зверев на Уимблдоне-2026

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу итальянца Янника Синнера на Уимблдоне-2026. Синнеру удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.

«Финал получился по-настоящему насыщенным: Зверев против Синнера. Красиво, напряжённо и эмоционально! Поздравляем Янника с заслуженной победой. Великолепный и хладнокровный теннис в его исполнении», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Для Синнера титул на Уимблдоне-2026 стал пятым в карьере на мэйджорах.