15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Анна Пушкарёва вернулась в Россию после завоевания титула на юниорском Уимблдоне

Видео: Анна Пушкарёва вернулась в Россию после завоевания титула на юниорском Уимблдоне
Комментарии

17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарёва вернулась в Москву после завоевания титула на юниорском Уимблдоне-2026 в Лондоне, Великобритания.

Видео доступно в группе ВКонтакте Федерации тенниса России (ФТР).

В финальном поединке юниорского Уимблдона Пушкарёва оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Пушкарёва впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 4
5 		6 6
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

Отметим, что Пушкарёва стала первой россиянкой за 10 лет, которой удалось взять титул на юниорском Уимблдоне. До Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне из россиянок побеждала Анастасия Потапова, ныне выступающая за Австрию. В финале в 2016 году она обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 6:3.

Материалы по теме
Пушкарёва — чемпионка юниорского Уимблдона! Это 12-й трофей для отечественных теннисисток
Пушкарёва — чемпионка юниорского Уимблдона! Это 12-й трофей для отечественных теннисисток
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android