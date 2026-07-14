Видео: Анна Пушкарёва вернулась в Россию после завоевания титула на юниорском Уимблдоне

17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарёва вернулась в Москву после завоевания титула на юниорском Уимблдоне-2026 в Лондоне, Великобритания.

Видео доступно в группе ВКонтакте Федерации тенниса России (ФТР).

В финальном поединке юниорского Уимблдона Пушкарёва оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Пушкарёва впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

Отметим, что Пушкарёва стала первой россиянкой за 10 лет, которой удалось взять титул на юниорском Уимблдоне. До Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне из россиянок побеждала Анастасия Потапова, ныне выступающая за Австрию. В финале в 2016 году она обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 6:3.