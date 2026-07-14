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«Это было безумие». Навратилова — об игре против сестёр Уильямс в парном разряде

«Это было безумие». Навратилова — об игре против сестёр Уильямс в парном разряде
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Обладательница 18 титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде чехословацкая и американская теннисистка Мартина Навратилова вспомнила, как играла против Серены и Винус Уильямс в парном разряде.

«Они ни разу не проиграли, когда доходили до финала. Это были просто мощные подачи, мощные ответные удары, очень агрессивная игра с лёта. Понять, куда летит мяч, было практически некогда.

Я играла против них, когда они были на пике своей славы. Это было безумие. Всё происходило так быстро, что всё накатывало на тебя с невероятной скоростью. Конечно, к тому моменту мне было около 45 лет, но в любом случае они были невероятны, непобедимы», — приводит слова Навратиловой Tennis Head.

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