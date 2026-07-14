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Навратилова — о Звереве на Уимблдоне: не стоило находиться так далеко за задней линией

Навратилова — о Звереве на Уимблдоне: не стоило находиться так далеко за задней линией
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Обладательница 18 титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде чехословацкая и американская теннисистка Мартина Навратилова высказалась о пассивности немца Александра Зверева в финале Уимблдона-2026. Зверев проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6.

«Ему не стоило находиться так далеко за задней линией. В этот момент ты действительно ожидаешь, и я хочу сравнить это с тем эпизодом, когда Зверев поскользнулся, немного повредился, но был в порядке. Когда Синнер поскользнулся, он встал и всё равно выиграл розыгрыш. Это демонстрирует, какое у него отличное равновесие. Всё возвращается к лыжам: когда ты катаешься, всегда нужно держать центр стопы. Нужно превосходное равновесие, и у него оно невероятное для такого высокого человека. Он очень ловкий», — приводит слова Навратиловой Tennis Channel.

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