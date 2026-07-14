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«В раю». Арина Соболенко опубликовала новые яркие фото с отдыха

«В раю». Арина Соболенко опубликовала новые яркие фото с отдыха
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на своей странице в соцсети новые яркие фото с отдыха.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

«В раю», — подписала снимки Соболенко. На одном из них она позирует со своим женихом, бизнесменом Георгиосом Франгулисом.

На прошедшем Уимблдоне-2026 Соболенко проиграла представительнице Японии Наоми Осаке со счётом 2:6, 6:7 (2:7) в четвёртом круге. Выиграла турнир чешка Линда Носкова.

На данный момент доподлинно неизвестно, на каком турнире Соболенко вернётся в тур после Уимблдона.

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