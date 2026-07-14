«Всё сводится к уверенности». Александра Эала — о критике своей подачи после Уимблдона

28-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала высказалась о критике её подачи на Уимблдоне-2026. Эала в четвёртом круге соревнований проиграла итальянке Жасмин Паолини со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

«Думаю, это важный вопрос о достижении баланса. Всё сводится к уверенности: насколько ты уверен в своих силах? Я знаю, что вкладываю много труда в свою подачу. Люди не знают, сколько я в неё вкладываю. Поэтому, когда у меня плохая подача, это нормально, потому что я знаю, что сделала всё, что могла. Знаю, что прилагаю усилия. Не позволю этому пройти мимо. Не знаю, дело в моей психологии. Я уверена в себе, знаю, что сделала всё, что могла, во время того конкретного матча. Люди не знают, что происходило перед этим матчем. Они никогда не узнают всей истории.

Если рядом с вами хорошие люди, которые будут рядом и скажут вам правду, когда это необходимо, и поддержат вас, когда это нужно, и, знаете, будут прозрачны, будут действовать в ваших интересах, вы должны ценить их и доверять им больше всего. В конечном счёте всё это лишь шум или внешние факторы; иногда это мимолётно, а иногда это нереально», — приводит слова Эалы Tennis Head.