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Энди Роддик назвал «безоговорочного фаворита» US Open — 2026

Энди Роддик назвал «безоговорочного фаворита» US Open — 2026
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Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист, а ныне эксперт Энди Роддик считает первую ракетку мира итальянца Янника Синнера безоговорочным фаворитом US Open – 2026. Роддик заявил, что грядущее возвращение в тур испанца Карлоса Алькараса не отменяет этот факт.

«Синнер всё равно должен оставаться безоговорочным фаворитом в Нью-Йорке, даже если Алькарас вернётся в строй. Хватит ли у него сил в ногах? Нужна игровая практика. Нельзя просто так вернуться на корт и внезапно снова стать лучшей версией Карлоса Алькараса», — приводит слова Роддика Sportskeeda со ссылкой на эфир его подкаста Served with Andy Roddick.

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