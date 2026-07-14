Энди Роддик назвал «безоговорочного фаворита» US Open — 2026

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист, а ныне эксперт Энди Роддик считает первую ракетку мира итальянца Янника Синнера безоговорочным фаворитом US Open – 2026. Роддик заявил, что грядущее возвращение в тур испанца Карлоса Алькараса не отменяет этот факт.

«Синнер всё равно должен оставаться безоговорочным фаворитом в Нью-Йорке, даже если Алькарас вернётся в строй. Хватит ли у него сил в ногах? Нужна игровая практика. Нельзя просто так вернуться на корт и внезапно снова стать лучшей версией Карлоса Алькараса», — приводит слова Роддика Sportskeeda со ссылкой на эфир его подкаста Served with Andy Roddick.