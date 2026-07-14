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«Важная веха в моей карьере». Эала рассказала, как оценивает свой результат на Уимблдоне

«Важная веха в моей карьере». Эала рассказала, как оценивает свой результат на Уимблдоне
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28-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала рассказала, как оценивает свой результат на Уимблдоне-2026. Эала дошла до четвёртого круга соревнований, где уступила итальянке Жасмин Паолини.

«Это мой лучший результат на турнире «Большого шлема», так что это важная веха в моей карьере на данный момент. Но если уж на то пошло, это только мотивирует меня работать ещё усерднее. Теперь я ещё более амбициозна, я ещё больше голодна до успеха.

Я всегда была амбициозной девушкой. Всегда мечтала о многом, и теперь, когда я получила представление о том, каково это — воплощать это в жизнь, мечты становятся всё больше и больше. Думаю, что это здорово, когда за этим стоит тяжёлый труд», — приводит слова Эалы Tennis Head.

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