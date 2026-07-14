«Это был хороший матч». Радваньска — о поражении Швёнтек в третьем круге Уимблдона

Бывшая польская теннисистка, экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска прокомментировала поражение соотечественницы Иги Швёнтек на Уимблдоне-2026. В третьем круге соревнований Швёнтек уступила представительнице Филиппин Александре Эале со счётом 6:7 (9:11), 2:6.
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«Ну, это был хороший матч. Эала сыграла действительно надёжно. Первый сет был очень напряжённым и высокого качества. Очевидно, были моменты, когда Ига могла захватить инициативу, и тай‑брейк мог пойти в любую сторону. Но единственное, что меня немного беспокоило: начало второго сета так быстро ушло к Эале. 3:0 и два брейка за пять минут, я так думаю. Для Иги это был действительно медленный старт, и это стоило ей сета.
Потом, конечно, она боролась и пыталась отыграться, было много затяжных геймов, но когда ты играешь с соперником такого уровня, нужно продолжать идти вперёд. Нельзя допускать столько перепадов — это тебе дорого обойдётся», — приводит слова Радваньской Tennis365.
- 14 июля 2026
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