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Жена Джоковича обратилась к Синнеру после его победы на Уимблдоне-2026

Жена Джоковича обратилась к Синнеру после его победы на Уимблдоне-2026
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Елена Джокович (Ристич), супруга 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича, поздравила нынешнего лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера с завоеванием титула на Уимблдоне-2026.

«Браво, Янник! Это особое чувство – выиграть турнир два раза подряд», — написала Елена в соцсети под постом Синнера.

Синнеру действительно удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Отметим, что Джокович также принимал участие в Уимблдоне-2026. 39-летний серб дошёл до полуфинала соревнований, где со счётом 4:6, 4:6, 4:6 проиграл именно Синнеру.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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