Жена Джоковича обратилась к Синнеру после его победы на Уимблдоне-2026

Елена Джокович (Ристич), супруга 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича, поздравила нынешнего лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера с завоеванием титула на Уимблдоне-2026.

«Браво, Янник! Это особое чувство – выиграть турнир два раза подряд», — написала Елена в соцсети под постом Синнера.

Синнеру действительно удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.

Отметим, что Джокович также принимал участие в Уимблдоне-2026. 39-летний серб дошёл до полуфинала соревнований, где со счётом 4:6, 4:6, 4:6 проиграл именно Синнеру.