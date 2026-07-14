Жена Джоковича обратилась к Синнеру после его победы на Уимблдоне-2026
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Елена Джокович (Ристич), супруга 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича, поздравила нынешнего лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера с завоеванием титула на Уимблдоне-2026.
«Браво, Янник! Это особое чувство – выиграть турнир два раза подряд», — написала Елена в соцсети под постом Синнера.
Синнеру действительно удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
Отметим, что Джокович также принимал участие в Уимблдоне-2026. 39-летний серб дошёл до полуфинала соревнований, где со счётом 4:6, 4:6, 4:6 проиграл именно Синнеру.
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
8
Новак Джокович
Н. Джокович
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