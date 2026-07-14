«Ночевали на вокзале». Отец чемпионки Уимблдона Носковой — о детстве спортсменки

Отец чемпионки Уимблдона-2026 Линды Носковой Драгош Носек рассказал о тяжелых периодах в жизни семьи.
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«Начинали с нуля, и практически не было еды и жилья. Мы с женой развелись из прошлых браков, оставили всё имущество бывшим супругам и начали заново. Когда родилась Линда, у меня каждый месяц было три тысячи крон минуса. Жена не имела ничего, я работал диспетчером на железной дороге и вынужден был собирать металлолом, чтобы просто выжить.
Мы [бесплатно] ездили в Прагу, все четверо спали в общежитии на вокзале за пятьсот крон. У всех остальных были богатые папы, которые все оплачивали, и мамы, которые ездили с ними. Что мы с ней вытворяли… Это было ужасно, не стоит об этом говорить", — приводит слова Носека издание iDNES.cz.
Напомним, Линда Носкова выиграла Уимблдон-2026 среди женщин, в финальном поединке одолев свою соотечественницу Каролину Мухову. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
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