Макки — о возвращении Алькараса: испанский волшебник вскоре снова будет показывать фокусы

Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, высказался о возвращении в тур семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса после травмы.

«Испанский волшебник вскоре снова будет показывать фокусы. Играть вдолгую с этой травмой было более чем разумно. Как только он вернётся, почувствует себя и начнёт действовать в реальных выступлениях, его камбэк наберёт обороты. Скоро не будет ни сомнений, ни промедлений, уверенность взлетит, и его захватывающий магический номер снова будет демонстрироваться во всей красе», — написал Макки в социальных сетях.

Напомним, Карлос Алькарас не играет в туре с 14 апреля – на турнире в Барселоне он получил серьёзную травму правого запястья. Из-за неё испанец был вынужден сняться с турнира ATP 500 в Барселоне, пропустил «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также не смог выступить на «Ролан Гаррос» – 2026 и Уимблдоне-2026.