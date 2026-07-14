«Это просто ад, мы потеряли частичку нашей магии». Корретха — об отсутствии Алькараса

Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос», испанский теннисист Алекс Корретха признался, что ему сильно не хватает семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса в туре. Испанец не выходил на корт с середины апреля из-за травмы.

«То, что Карлоса нет на корте — это просто ад. Мы потеряли частичку нашей магии, нашей сути. В любом случае я всегда нахожу радость в том, что происходит прямо сейчас. Например, путь Коболли к финалу в Париже показался мне очень интересным. Или тот факт, что Зверев победил, несмотря на статус фаворита. Это была великолепная история.

Отсутствие Алькараса — это уже не только вопрос тенниса, это вопрос интриги и того волнения, которое ощущаешь в день его матча. Когда он не играет, на корт выходят Синнер или Джокович, но ощущения совсем другие», — приводит слова Корретхи Marca.