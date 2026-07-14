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Николай Будков Кьер – Андреа Пеллегрино, результат матча 14 июля, счет 0:2, 1-й круг турнира в Бостаде

Определился первый соперник Андрея Рублёва на турнире ATP-250 в Бостаде
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Определился первый соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 16-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде, Швеция. Им стал 138-я ракетка мира из Италии Андреа Пеллегрино.

В матче первого круга Пеллегрино со счётом 6:3, 6:2 обыграл 118-ю ракетку мира из Норвегии Николая Будкова Кьера. Встреча теннисистов продлилась 1 час 23 минуты.

Бостад. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 12:10 МСК
Николай Будков Кьер
118
Норвегия
Николай Будков Кьер
Н. Будков Кьер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Андреа Пеллегрино
138
Италия
Андреа Пеллегрино
А. Пеллегрино

В рамках поединка Пеллегрино один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Будкова Кьера два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Рублёв начинает турнир в Бостаде со второго круга, так как он возглавил посев соревнований.

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