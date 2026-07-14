«Как же приятно видеть новую чемпионку ТБШ». Клейстерс — о победе Носковой на Уимблдоне

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс высказалась о победе Линды Носковой на Уимблдоне-2026. В финале она обыграла соотечественницу Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

«Какой же турнир, особенно в женском разряде: в субботу мы увидели, как Линда Носкова обыграла Каролину Мухову. Впечатляюще — не только на теннисном и тактическом уровнях, но, пожалуй, больше всего на ментальном. Представьте: 21 год и первый финал Уимблдона.

То, как она сыграла с Мартой Костюк в полуфинале, уже было очень впечатляюще, но повторить это в первых двух сетах и затем суметь закончить матч — это потрясающе. Второй сет получился немного трудным, но это совершенно понятно. Особенно поразило, как она буквально заглушила внешние помехи — зажала пальцами уши, чтобы не впитывать шум трибун, которые так хотели увидеть третий сет и возвращение Каролины Муховой со счёта 2:5 — это было очень впечатляюще. Ещё более впечатляет, что в начале третьего сета у неё получился отличный старт, и она сразу же добавила. У неё есть игра, мощь, агрессивный настрой — мне кажется, с этого у неё всё и начинается, и это делает её очень неудобной для многих соперниц. Она создаёт такую же скорость, как и самые мощные игроки тура.

А Каролина Мухова просто не смогла реализовать свой теннис так, как хотела; у неё не было времени последовательно вносить разнообразие, чтобы выбить Носкову из ритма. Всё это — заслуга Линды Носковой: она сыграла крайне уверенно, по‑своему. Думаю, после полуфинала она по сути сказала: «Я начинаю каждый матч, сосредоточившись на своих сильных сторонах», — и она так и поступила. У неё во время речи были слёзы, вероятно, как у многих из вас, но как же приятно видеть новую чемпионку «Большого шлема» — сбывшуюся мечту», — сказала Клейстерс в видео Love All With Kim Clijsters.