«Чрезвычайно впечатлена всем, что они делают». Клейстерс — о женском теннисе в Чехии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс высказалась о результатах чешских теннисисток на травяных турнирах.

«Можно смело сказать, что Чехия стала страной‑специалистом по травяному покрытию в женском теннисе. Как говорят, Испания — страна грунта, так и Чехия на женской стороне превратилась в страну, где умеют играть на траве, если учитывать количество победительниц, чемпионок и финалисток, которых она дала. Я чрезвычайно впечатлена всем, что они делают и делают давно», — сказала Клейстерс в видео Love All With Kim Clijsters.

Ранее Ким Клейстерс прокомментировала победу Линды Носковой над Каролиной Муховой в финале Уимблдона-2026.