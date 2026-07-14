«Отличный турнир для обоих игроков». Клейстерс — о финале Синнера и Зверева на Уимблдоне

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс высказалась о финале Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде. В решающем матче итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
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«Янник Синнер обыграл Зверева. Увы, я не видела матч. Похоже, Янник снова был очень доминирующим — замечательно видеть, как он поднимает трофей. Но и Саша Зверев проявил большую волю; на протяжении всей недели, пока я была там, мне казалось, что на его корте появилась зрелость и лёгкость, которые мне очень нравились. Это часть зрелости и уверенности — в положительном смысле: ты уже выиграл «Большой шлем», и это никто у тебя не отнимет. Думаю, он сейчас сосредоточен и пытается стать номером один — достичь ещё одной вехи в карьере. В целом это был отличный турнир для обоих игроков. Не помню, сколько раз он уже проигрывал Синнеру — несколько, может четыре или пять, а может, и больше — но это был отличный турнир», — сказала Клейстерс в видео Love All With Kim Clijsters.
- 14 июля 2026
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