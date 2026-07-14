Элина Аванесян обыграла Утидзиму в двух сетах в первом круге турнира в Яссах

224-я ракетка мира 23-летняя теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). На старте она обыграла 108-ю ракетку японку Моюку Утидзиму в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время участницы не сделали ни одного эйса, при этом Аванесян допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из восьми заработанных брейк-пойнтов. Утидзима записала на свой счёт четыре двойные ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов.

Турнир в Яссах проходит с 13 по 19 июля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Румынии Ирина Бегу.