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Элина Аванесян – Моюка Утидзима, результат матча 14 июля 2026, счёт: 2:0, 1-й круг турнира WTA-250 в Яссах

Элина Аванесян обыграла Утидзиму в двух сетах в первом круге турнира в Яссах
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224-я ракетка мира 23-летняя теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). На старте она обыграла 108-ю ракетку японку Моюку Утидзиму в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4.

Яссы. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 12:10 МСК
Элина Аванесян
224
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Моюка Утидзима
108
Япония
Моюка Утидзима
М. Утидзима

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время участницы не сделали ни одного эйса, при этом Аванесян допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из восьми заработанных брейк-пойнтов. Утидзима записала на свой счёт четыре двойные ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов.

Турнир в Яссах проходит с 13 по 19 июля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Румынии Ирина Бегу.

Календарь турнира в Яссах
Таблица турнира в Яссах
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