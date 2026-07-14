Элина Аванесян обыграла Утидзиму в двух сетах в первом круге турнира в Яссах
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224-я ракетка мира 23-летняя теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). На старте она обыграла 108-ю ракетку японку Моюку Утидзиму в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4.
Яссы. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 12:10 МСК
224
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 0
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|2
|3
|
|6
|
|4
108
Моюка Утидзима
М. Утидзима
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время участницы не сделали ни одного эйса, при этом Аванесян допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из восьми заработанных брейк-пойнтов. Утидзима записала на свой счёт четыре двойные ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов.
Турнир в Яссах проходит с 13 по 19 июля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Румынии Ирина Бегу.
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