15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка назвал хобби, от которого ему пришлось отказаться ради тенниса

Стэн Вавринка назвал хобби, от которого ему пришлось отказаться ради тенниса
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира 41-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал о хобби, от которого ему пришлось отказаться ради успешной карьеры в теннисе.

— Бывает ли у тебя момент, когда говоришь себе: «В следующем году я обязательно это сделаю»?
— Лыжи! Лыжи — это жертва, на которую мы идём, будучи теннисистами; по крайней мере, я на неё пошёл. Я не стоял на лыжах уже больше 20 лет, так что это одна из первых вещей, которыми я хочу снова заняться, — приводит слова Вавринки Tennis Legend на своей странице в соцсети X.

Вавринка завершит карьеру в конце сезона-2026.

Материалы по теме
5 лучших действующих теннисистов по количеству побед в карьере
Истории
5 лучших действующих теннисистов по количеству побед в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android