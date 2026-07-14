Стэн Вавринка назвал хобби, от которого ему пришлось отказаться ради тенниса

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира 41-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал о хобби, от которого ему пришлось отказаться ради успешной карьеры в теннисе.

— Бывает ли у тебя момент, когда говоришь себе: «В следующем году я обязательно это сделаю»?

— Лыжи! Лыжи — это жертва, на которую мы идём, будучи теннисистами; по крайней мере, я на неё пошёл. Я не стоял на лыжах уже больше 20 лет, так что это одна из первых вещей, которыми я хочу снова заняться, — приводит слова Вавринки Tennis Legend на своей странице в соцсети X.

Вавринка завершит карьеру в конце сезона-2026.