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Стаббс — о поражении Зверева на Уимблдоне: он допустил ошибку в очень важном моменте

Стаббс — о поражении Зверева на Уимблдоне: он допустил ошибку в очень важном моменте
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о поражении немца Александра Зверева в финале Уимблдона-2026. Он уступил Яннику Синнеру со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Помните, он развернулся и крикнул «давай» в сторону своего бокса? Это было настолько чрезмерно. Я подумала: чувак, тебе нужно ещё выиграть два сета против лучшего игрока в мире. Мне показалось, что после этого он думал, что выиграет турнир, а я ответила: нет. Как только он промахнулся с ударом справа во втором сете, всё стало ясно.

Подумала: вау. Это новый Зверев? После победы на «Ролан Гаррос» он пришёл сюда и знает, что его главная проблема — бить форхенд под давлением. Я бы сказала, что [Янник] Синнер вовсе не сбросил уровень. Его уровень оставался прежним. На самом деле, если посмотреть на статистику, с каждым сетом он игра стал лучше, а Зверев — хуже.

Но тот самый розыгрыш, где я поняла, что всё кончено, — это первый мяч тай‑брека во втором сете. Мы понимали, насколько важен был второй сет. Если бы Зверев повёл 2:0 по сетам, никогда не знаешь. Вместо этого в первом очке он бьёт форхенд и промахивается сильно мимо.

Это был мини‑брейк в тай‑брейке, с которым можно было бы вернуться, но как только он промахнулся этим форхендом, я подумала: «Всё». Если бы он попал и уверенно сыграл, это был бы тот самый удар, после которого Янник задумался бы: куда я иду?

Как только он промахнулся этим форхендом, я подумала: «Всё, матч окончен». Потому что в такие моменты великие игроки не делают таких грубых ошибок. А он допустил первую крупную ошибку в очень важном моменте, и я подумала, что это конец.

Как только Синнер выиграл тот тай‑брейк, это уже был другой Янник, и это было очевидное отличие от того уровня, к которому мы привыкли у Зверева против таких сильных игроков, как Синнер и [Карлос] Алькарас. Это и стало переломным моментом, и это не изменится, пока он не начнёт попадать форхендом, когда это действительно важно», — приводит слова Стаббс Tennis Head.

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