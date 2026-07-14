Ренне Стаббс предложила изменить формат матчей для мужчин на турнирах «Большого шлема»

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс выступила с предложением, чтобы на турнирах «Большого шлема» матчи в мужском одиночном разряде стали из четырёх сетов.

«Я думаю, что оптимальным балансом мог бы быть формат из четырёх сетов: если счёт станет два сета на два, мы играем тай‑брейк до 10 очков.

Если говорить о женском теннисе — и без обид ни к женщинам, ни к мужчинам — женщины будут играть более длинные матчи. Мне просто кажется, что у них будут более длительные розыгрыши, потому что у них нет таких мощных подач. Вы видели мужские матчи, сейчас там тоже идут длинные розыгрыши, но у мужчин есть мощные подачи, и они выигрывают много очков именно на своей подаче, особенно на траве.

Но вы не будете постоянно видеть такие быстрые очки, особенно не на грунте, где идут розыгрыши по 40 ударов. Так что я считаю: если мы собираемся вводить это для всех, давайте сделаем для всех — при счёте два сета на два заканчиваем тай‑брейком до 10 очков.

Когда кто‑то говорит: погодите, мы же не хотим заканчивать матч тай‑брейком? Но мы хотим! Если на любом турнире большого шлема счёт дойдёт до 6:6 в пятом сете, мы играем тай‑брейк. В чём тогда разница?

Я — приверженец классического тенниса и обожаю смотреть великолепные матчи, но я не хочу смотреть их пять часов и пятнадцать минут, как это было в четвертьфинале с Новаком и Феликсом Оже-Алиассимом. Можно сказать, что тот матч, чёрт возьми, вымотал Новака перед следующим матчем со Синнером. Он был выжат. Янник в полуфинале сыграл, возможно, самый идеальный свой матч против Новака. Я смотрела его вживую, и у Новака во всём был один шаг назад. Это потому что ему 39? Вероятно. Является ли Янник лучшим игроком в мире, когда он в форме? Вероятно. Но если ему не придётся играть пять с половиной часов, а он уложится в четыре, останется ли у него что‑то в запасе? Возможно.

Думаю, есть способ решить это и удовлетворить всех. Я бы сказала: с полуфиналов играть матч до трёх выигранных сетов, а в остальных раундах — формат из четырёх сетов с тай‑брейком до 10 очков. Какая бы это была невероятная кульминация: четыре потрясающих сета, а затем десятиочковый тай‑брейк за матч», — приводит слова Стаббс Tennis Head.