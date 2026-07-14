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«Мы не нравимся друг другу». Ник Кирьос — об отношениях с Рафаэлем Надалем

«Мы не нравимся друг другу». Ник Кирьос — об отношениях с Рафаэлем Надалем
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос и бывшая седьмая ракетка мира француз Ришар Гаске обсудили дружбу в туре.

Гаске: Кто твой лучший друг в туре? Танаси [Коккинакис]?
Кирьос: Ну, мы общаемся, но раньше это был [Джек] Сок.

Гаске: Я помню Джека.
Кирьос: Чёрт. Мы отлично проводили время вместе, кстати.

Гаске: Да, он был забавным.
Кирьос: Он был таким забавным. Я уже не очень помню, на самом деле. Гаэль [Монфис] всегда был таким забавным. Мы с Рафой [Надалем] очень близки (смеётся).

Гаске: Теперь-то всё в порядке, нет?
Кирьос: Нет, нет.

Гаске: Совсем нет?
Кирьос: Нет, мы не нравимся друг другу. Не знаю почему.

Гаске: Ты не знаешь почему?
Кирьос: Он меня сейчас не раздражает. Но он величайший спортсмен всех времён.

Гаске: И с большим отрывом.
Кирьос: Он феномен, было грустно видеть, как он уходит, — сказали теннисисты в видео UTS Tour.

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