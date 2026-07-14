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Анастасия Павлюченкова поделилась фото с Миррой Андреевой из Греции

Анастасия Павлюченкова поделилась фото с Миррой Андреевой из Греции
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в социальных сетях поделилась фото из Греции с победительницей «Ролан Гаррос» — 2026, пятой ракеткой мира Миррой Андреевой.

Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

«Воссоединились», — подписала снимки Павлюченкова.

В этом сезоне Мирра Андреева выиграла турниры в Аделаиде, Линце и на «Ролан Гаррос». 19-летняя Мирра является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только Марии Шараповой и Эмме Радукану. На Уимблдоне-2026 Андреева завершила выступление во втором круге, проиграв Барборе Крейчиковой — 6:4, 5:7, 4:6.

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