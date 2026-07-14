Видео: Марта Костюк крутит сальто в бассейне

11-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала в социальных сетях видео, на котором крутит сальто, прыгая с трамплина.

Напомним, Костюк сделала сальто назад на корте после победы над россиянкой Миррой Андреевой в финале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде, Испания. Позднее Марта пообещала повторить свой трюк, когда выиграет дебютный титул на турнире «Большого шлема».

24-летняя Костюк — чемпионка трёх турниров на уровне WTA (два из них выиграла в текущем сезоне), победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии — 2017. В сезоне-2026 Марта дошла до полуфиналов на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.