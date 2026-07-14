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Далибор Сврчина – Григор Димитров, результат матча 14 июля, счет 1:2, 1-й круг турнира в Бостаде

Григор Димитров пробился во второй круг турнира в Бостаде
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Бывшая третья, ныне 146-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде, Швеция.

Бостад. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 13:50 МСК
Далибор Сврчина
114
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		1 6
         
Григор Димитров
146
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

В матче первого круга 35-летний Димитров (WC) со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:4 обыграл 114-ю ракетку мира из Чехии Далибора Сврчину.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 24 минуты. В её рамках Димитров три раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету его соперника четыре эйса, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из семи.

Следующим соперником опытного болгарина в Бостаде станет победитель матча Нуну Боржеш (Португалия, 5) – Моиз Куаме (Франция, WC).

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