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Музетти: надеюсь, смогу продолжать играть до 30 с лишним лет, как это делает Новак

Музетти: надеюсь, смогу продолжать играть до 30 с лишним лет, как это делает Новак
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14-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о возвращении в тур после травмы бедра. Последний раз Музетти выходил на корт на «Мастерсе» в Риме, где дошёл до четвёртого круга. Итальянец пропустил все турниры, включая «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

«Это был трудный год, особенно потому что в Австралии чувствовал себя на пике своих возможностей. Я консультировался с профессионалами во всех областях, но самым сложным было просто смириться с ситуацией.

Сегодня мы видим, что игроки способны продлевать свою карьеру надолго. Надеюсь, смогу продолжать играть до 30 с лишним лет, как это делает Новак [Джокович]», — приводит слова Музетти Financial Times.

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