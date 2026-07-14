Музетти: надеюсь, смогу продолжать играть до 30 с лишним лет, как это делает Новак

14-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о возвращении в тур после травмы бедра. Последний раз Музетти выходил на корт на «Мастерсе» в Риме, где дошёл до четвёртого круга. Итальянец пропустил все турниры, включая «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

«Это был трудный год, особенно потому что в Австралии чувствовал себя на пике своих возможностей. Я консультировался с профессионалами во всех областях, но самым сложным было просто смириться с ситуацией.

Сегодня мы видим, что игроки способны продлевать свою карьеру надолго. Надеюсь, смогу продолжать играть до 30 с лишним лет, как это делает Новак [Джокович]», — приводит слова Музетти Financial Times.