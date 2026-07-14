Лоренцо Музетти: Синнер — наш лидер, он ведёт за собой весь итальянский теннис

14-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился мыслями о периоде, который переживает итальянский теннис.

«Янник — наш лидер, но он также ведёт за собой весь итальянский теннисный мир. Фабио Фоньини подготовил почву, а Маттео Берреттини открыл двери «Шлемов», дойдя до финала на Уимблдоне.

Они продвинули всё вперёд для нас всех — в плане известности и инвестиций, и в отношении наших мечтаний. Я очень рад быть частью этой группы», — приводит слова Музетти Financial Times.

Яннику Синнеру на Уимблдоне-2026 удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл чемпиона «Ролан Гаррос» — 2026, вторую ракетку мира немца Александра Зверева.