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Лоренцо Музетти: Синнер — наш лидер, он ведёт за собой весь итальянский теннис

Лоренцо Музетти: Синнер — наш лидер, он ведёт за собой весь итальянский теннис
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14-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился мыслями о периоде, который переживает итальянский теннис.

«Янник — наш лидер, но он также ведёт за собой весь итальянский теннисный мир. Фабио Фоньини подготовил почву, а Маттео Берреттини открыл двери «Шлемов», дойдя до финала на Уимблдоне.

Они продвинули всё вперёд для нас всех — в плане известности и инвестиций, и в отношении наших мечтаний. Я очень рад быть частью этой группы», — приводит слова Музетти Financial Times.

Яннику Синнеру на Уимблдоне-2026 удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл чемпиона «Ролан Гаррос» — 2026, вторую ракетку мира немца Александра Зверева.

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