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«Считаю, что он величайший игрок всех времён». Лоренцо Музетти — о Роджере Федерере

«Считаю, что он величайший игрок всех времён». Лоренцо Музетти — о Роджере Федерере
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14-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, что продолжает восхищаться 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером, а также отметил, что современный теннис стал быстрее.

«Играть одноручным бэкхендом и обладать такими движениями — это настолько редкое явление, что его можно назвать классикой. Я рос, восхищаясь Роджером Федерером. Считаю, что он в целом величайший игрок всех времён, без сомнения, с точки зрения эстетики. Теннис сейчас — совсем другая игра. Ритмы стали куда быстрее, всё — удары за ударами. Это добавленная ценность, которая может поставить соперника в неудобное положение», — приводит слова Музетти Financial Times.

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