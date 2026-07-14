Россиянка Ибрагимова обыграла чешку Шалькову в двух сетах в первом круге турнира в Яссах
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275-я ракетка мира россиянка Алевтина Ибрагимова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). На старте она обыграла 127-ю ракетку чешку Доминику Шалькову в двух сетах. Матч завершился со счётом 2:0 (6:2, 7:5).
Яссы. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 14:50 МСК
127
Доминика Шалькова
Д. Шалькова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|5
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|7
275
Алевтина Ибрагимова
А. Ибрагимова
Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Ибрагимова четыре раза сумела подать навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Шалькова совершила два эйса, записав на свой счёт три двойные ошибки и реализовав 3 брейк-пойнта из 11.
Турнир в Яссах проходит с 13 по 19 июля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Румынии Ирина Бегу.
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