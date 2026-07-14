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Юлия Путинцева — Клэр Лю, результат матча 14 июля 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA-250 Яссы

Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Яссах, где сыграет с Чараевой
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82-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Яссах, Румыния, обыграв в стартовом матче американку Клэр Лю (111-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

Яссы. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 14:05 МСК
Юлия Путинцева
82
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Клэр Лю
111
США
Клэр Лю
К. Лю

Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. За время матча Юлия Путинцева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 21. Клэр Лю не сделала в игре эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге турнира в Яссах Юлия Путинцева сыграет с представительницей Армении Алиной Чараевой.

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