Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Яссах, где сыграет с Чараевой

82-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Яссах, Румыния, обыграв в стартовом матче американку Клэр Лю (111-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. За время матча Юлия Путинцева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 21. Клэр Лю не сделала в игре эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге турнира в Яссах Юлия Путинцева сыграет с представительницей Армении Алиной Чараевой.