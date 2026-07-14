Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Яссах, где сыграет с Чараевой
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82-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Яссах, Румыния, обыграв в стартовом матче американку Клэр Лю (111-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.
Яссы. 1-й круг
14 июля 2026, вторник. 14:05 МСК
82
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
111
Клэр Лю
К. Лю
Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. За время матча Юлия Путинцева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 21. Клэр Лю не сделала в игре эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге турнира в Яссах Юлия Путинцева сыграет с представительницей Армении Алиной Чараевой.
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